Результаты шахматно-шашечного турнира «Дорога жизни — 2023»

28 января в помещении Всеволожского молодёжного центра «Альфа» прошёл большой шахматно-шашечный турнир, посвящённый 80-й годовщине операции «Искра» и 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

В турнире А (шахматы) приняло участие 30 человек. В турнире соревновались взрослые и дети с рейтингом выше 1100.

Среди взрослых на первом месте Звонцев Илья (Колтуши), на втором Гильманов Леонид (пос. им. Морозова) и на третьем Прокофьев Станислав (пос. им. Морозова).

Среди ветеранов на первом месте Толкачёв Владимир Алексеевич (Колтуши), на втором Айсин Рифат Борисович (Всеволожск) и на третьем Прудей Владимир Иванович (Колтуши).

Победителями среди детей стали Агафонов Евгений (Всеволожский ДДЮТ), Ягодин Алексей (Бугры) и Дюжев Артём (Кириши).

Среди женщин на первом месте Скобелина Валерия (Кудрово), на втором месте Дюжева Таисия (Кириши) и на третьем Львова Маргарита (Всеволожск).

В этом турнире дети сражались наравне со взрослыми, что видно по результатам турнира. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте chess-results.com

В турнире Б (шашки) приняло участие 14 человек. На первом месте среди мужчин Волков Валерий Фёдорович (Колтуши), на втором месте Черкасов Андрей Игоревич (Кудрово), на третьем месте Зуев Матвей (Всеволожск).

Среди женщин на первом месте Семёнова Александра (Разметелево), на втором Точилкина Ирина (Янино) и на третьем Киреенкова Наталья (Всеволожск).

Среди детей на первом месте Черкасов Андрей (Кудрово), на втором месте Михайлов Тимур (Всеволожск) и на третеьм месте Гасанов Талех (Кудрово).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте chess-results.com (турнир А) и на сайте chess-results.com (турнир С).

В турнире С (шахматы) приняло участие рекордное количество участников. В этом турнире соревновались дети с рейтингом не выше 1100 и их набралось 61 человек.

Дети были поделены на две возрастные категории.

В номинации 2013-2007 первое место среди мальчиков занял Поляков Тимофей (Всеволожская школа №5), на втором месте Попов Александр (посёлок Южный) и на третьем месте Ихсанов Далер (Шахматная гостиная, Разметелево).

Среди мальчиков не старше 2014 года рождения на первом месте Зотов Алексей (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Волков Даниил (Разметелево), на третьем месте Муртазалиев Амир (Бугры).

Среди старших девочек на первом месте Голубева Вероника (Бугры), на втором месте Бухонская Арина (Бугры) и на третьем месте Серазетдинова Ринетта (Разметелево). Также третье место присвоено Бирюковой Анелии (Разметелево).

Среди младших девочек на первом месте Курдюмова Мария (Всеволожск), на втором месте Сиденко Ксения (Бугры).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте chess-rezults.com

Новые рейтинги турнира А вы можете посмотреть на сайте ratings.ruchess.ru

Не смотря на очень большое количество участников, турниры прошли организованно и быстро. Спасибо всем кто пришёл и приехал поиграть!

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