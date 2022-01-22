Результаты шахматного турнира «Старый Новый Год — 2022»

22 января на базе семейного клуба «Талантория» состоялся шахматный турнир «Старый Новый Год — 2022». В турнире приняло участие 19 человек. В абсолютном зачёте первое место занял Агафонов Евгений (ДДЮТ Всеволожск), на втором месте Холоименко Юрий («Марс», Всеволожск) и на третьем месте Горощеня Максим (ДДЮТ Всеволожск).

Среди мальчиков 2013 года рождения и младше на первом месте Карев Ян (ДДЮТ Всеволожск), на втором месте Басов Степан («Дебют» Кудрово) и на третьем месте Лисин Максим («Медный всадник» СПб).

Среди девочек на первом месте Скобелева Валерия («Дебют» Кудрово), на втором Задорожная Ева (ДДЮТ Всеволожск).

Результаты всех участников можно посмотреть здесь

Новые рейтинги участников появяться на сайте через несколько дней.

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