Результаты фестиваля «Шахматы с Гроссмейстером — 2022»

5 ноября в молодёжно-подростковом клубе «Альфа» прошёл традиционный фестиваль интеллектуальных игр «Шахматы с Гроссмейстером». На этот раз к нам приезжал Луговой Алексей Дмитриевич. Он прочитал лекцию, которая была посвящена его личному знакомству, с пока ещё действующим чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

В отборочном блиц-турнире по шахматам приняло участие 30 человек. Участники награждались в трёх возрастных категориях.

В категории «мужчины» (2006 год рождения и старше) на первом месте Толкачёв Владимир (Колтуши), на втором месте Рабец Евгений (Сертолово) и на третьем месте Скуленков Николай (Всеволожск).

В категории «женщины» участвовало только две девочки. На первом месте Сенчакова Варвара (Санкт-Петербург), на втором месте Хачатурян Анжелика (Всеволожск).

В категории «дети» (2007 год рождения и моложе) на первом месте Похилюк Богдан («Дебют» Кудрово), на втором месте Пивоваров Олег («Дебют» Кудрово) и на третьем месте Филиппов Александр («Дебют» Кудрово). Кроме того третье место было присуждено Лукашову Сергею (КБИ «Сатори»).

В турнире по шашкам приняло участие 10 человек. В Номинации «мужчины» на первом месте Волков Валерий (Колтуши), на втором месте Балакин Вадим (Всеволожск). В номинации «женщины на первом месте Семёнова Александра (Разметелево), на втором месте Киреенкова Татьяна (Всеволожск) и на третьем месте Курышева Вероника (Всеволожск). В номинации «дети» (2007 год рождения и младше) на первом месте Михайлов Артём (КБИ «Сатори»), на втором месте Михайлов Тимур (КБИ «Сатори»), на третьем Пашинский Антон (Воейково). Кроме того третье место присуждено Колядину Роману (Воейково).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте https://chess-results.com/

После отборочных турниров состоялась лекция Гроссмейстера и затем сеанс одновременной игры на 21 доске. Гроссмейстер был суров и только одна партия с Толкачёвым Владимиром (Колтуши) закончилась вничью. Сеанс закончился со счётом 20, 5 — 0, 5 в пользу Лугового Алексея Дмитриевича. Упорное сопротивление Гроссмейстеру оказал Похилюк Богдан («Дебют» Кудрово).

Алексей Дмитриевич отметил хорошие условия для занятий с молодёжью в клубе «Альфа». Следующее наше бюджетное мероприятие будет приурочено к Дню снятия прорыва Ленинграда и состоится во второй половине января следующего года. Следите за объявлениями.

Результаты турнира А (шахматы) можно посмотреть на сайте https://chess-results.com/

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