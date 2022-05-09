Результаты фестиваля интеллектуальных игр, посвящённых 77 годовщине победы в Великой Отечественной войне

7 мая в помещении молодёжно-подросткового клуба «Альфа» прошёл фестиваль интеллектуальных игр, посвящённый 77 годовщине победы в Великой Отечественной войне.

С утра соревновались шашисты. Турниры А и В были объединены в один турнир с раздельным зачётом среди взрослых и детей.

Первое место среди взрослых занял Волков Валерий (Колтуши), на втором Черкасов Андрей Игоревич (Кудрово) и на третьем Семёнова Александра (Разметелево).

Среди детей на первом месте Журавлёв Константин (Колтуши), на втором Черкасов Андрей (Кудрово) и на третьем Попов Александр (Всеволожск).

В турнире С участвовало 9 семейных команд, возраст детей которых попадал в диапазон 2012-2006 г.р. На первом месте команда Якубовичей в составе Якубовича Владимира и Александра Якубовича (Санкт-Петербург), на втором месте команда Черкасовых в составе Андрей Черкасов и Андрей Игоревич Черкасов (Кудрово).

В личном зачёте на первой доске (дети) на первом месте Владимир Якубович (Санкт-Петербург), на втором месте Черкасов Андрей (Кудрово) и на третьем месте Попов Александр (Всеволожск).

На второй доске (взрослые) на первом месте Маргарита Львова (Всеволожск), на втором месте Скобелин Иван (Кудрово) и на третьем месте Якубович Александр (Санкт-Петербург).

В турнире D соревновались семьи среди детей 2013-2016 годов рождения. На первом месте семья Жуковых из пос. им. Свердлова в составе Жукова Алексея и Жукова Андрея Петровича. На втором месте семья Седельниковых в составе Максима Седельникова и Салова Владислава из Кудрово. И на третьем месте семья Каревых в составе Карева Яна и Карева Дмитрия (Всеволожск).

В личном зачёте на 1 доске (дети) на первом месте Седельников Максим (Кудрово), на втором месте Зиверт Лев (Кудрово) и на третьем месте Карев Ян (Всеволожск).

На второй доске (взрослые) на первом месте Жуков Андрей Петрович (пос. им. Свердлова), на втором месте Салов Владислав (Кудрово) и на третьем месте Валуев Евгений (пос. им. Свердлова).

Семейные командные турниры — очень интересный формат проведения с несомненными перспективами на будущее.

Всех поздравляю с праздником Великой Победы!

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