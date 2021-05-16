Результаты Фестиваля интеллектуальных игр 15 мая 2021 года

15 мая 2021 года в помещении Молодёжного клуба «Альфа» прошёл фестиваль интеллектуальных игр по шашкам и шахматам. Внутри фестиваля состоялось четыре турнира с контролем 3 минуты + 2 секунды на каждый сделанный ход.

В турнире А (шахматы) участвовали взрослые, ветераны и дети не младше 2010 года рождения. Таковых набралось 22 человека. В абсолютном зачёте на первом месте Симаков Вадим (ШК «Олимп» Сертолово), на втором месте Кораблёв Максим (ШК «Дебют» Кудрово) и на третьем месте Толкачёв Владимир (Колтуши).

В ветеранском зачёте на первом месте Калинин Юрий (Всеволожск), на втором Полховский Фёдор (Всеволожск) и на третьем Волков Владимир (Колтуши).

Среди детей не старше 2005 года рождения на первом месте Буга Владислав, на втором Кузьмич Кирилл и на третьем Бабенков Фёдор. Все мальчики из клуба «Дебют» города Кудрово.

Результаты турнира можно посмотреть по ссылке https://chess-results.com/Tnr557016.aspx?lan=11

Новые рейтинги https://ratings.ruchess.ru/tournaments/90859

Параллельно с шахматным турниром проходил детский турнир B по шашкам. В турнире участвовало 7 человек. На первом месте среди мальчиков Гасанов Талех («Дебют» Кудрово), на втором Черкасов Андрей («Дебют» Кудрово) и на третьем Попов Александр (пос. Южный). Среди девочек на первом месте Авсиевич Евдокия («Дебют» Кудрово). К сожалению больше девочек не было.

В турнире С (шахматы) участвовали дети не старше 2011 года рождения.

Первое место занял Агафонов Евгений (ШК «Марс» Всеволожск), на втором месте Якубович Владимир (Санкт-Петербург) и на третьем Прохоренко Эдуард (Преображенский ДДТ).

Среди девочек на первом месте Попенкова Варвара, на втором Ли Виктория и на третьем Хороших Софья (все «Дебют» Кудрово).

Среди мальчиков 2013 года рождения на первом месте Карев Ян («Марс» Всеволожск), на втором Кузьмин Денис («Белый ферзь» Колтуши) и на третьем месте сразу три участника Ноусиайнен Тим, Костромичёв Андрей, Загороднев Владислав («Дебют» Кудрово).

Среди девочек 13 года рождения и младше на первом месте Кузьмина Жанна («Белый ферзь» Колтуши) , на втором Павлова Татьяна («Гамбит» Кириши).

Результаты турнира можно посмотреть по ссылке https://chess-results.com/Tnr557014.aspx?lan=11

Новые рейтинги https://ratings.ruchess.ru/tournaments/90860

В турнире D состязались взрослые шашисты, которых набралось 9 человек. Первое место среди мужчин занял Волков Валерий (Колтуши), второе Толкачёв Владимир (Колтуши) и третье Калинин Юрий (Всеволожск).

На первом месте среди женщин Данильченко Мария (Колтуши), на втором Киреенкова Наталья (посёлок Южный) и на третьем Михайлова Марина (Всеволожск).

Фестиваль интеллектуальных игр прошёл в новом формате и, на мой взгляд это получилось интересно. Следующий фестиваль «Шахматы с Гроссмейстером») намечен на осень. Надеюсь, что ковидные ограничения отпустят нас и смогут приехать все желающие.

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