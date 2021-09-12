Результаты фестиваля «Всеволожская осень -2021» Турнир А

11 сентября в помещении шахматного клуба «Марс» состоялся турнир для детей не старше 2014 года рождения. В турнире приняло участие 23 человека. Первое место в абсолютном зачёте занял Хлусов Ярослав («Нафаня» Кудрово), на втором месте Лисин Максим (ШК «Медный всадник» СПб) на третьем месте Бугаев Гордей (ШК «Белый ферзь» Колтуши).

За успешное выступление отмечен Ситников Иван, который набрал 5 из 7 очков.

Среди детей 2015 года рождения на первом месте Суслов Илья (ШК «Сёма» СПб), на втором месте Лутаенко Игорь (ШК «Сёма» СПб) и на третьем месте Нерсисян Арсен (ШК «Олимп» Сертолово).

Девочек по-прежнему очень мало. На первом месте среди девочек Тихонова Алиса (ШК «Сёма» СПб). Алиса уверенно боролась с сильнейшими мальчиками и заняла общее пятое место с результатом 5 из 7.

На втором месте среди девочек Салаева Амина (ШК «Марс» Всеволожск).

Самым юным участником турнира стал Хлусов Никита 2016 года рождения.

Следующий турнир для детей 2012 года рождения и младше состоится 25 сентября в 14.00 по адресу Межевая 21. Жду ваших заявок по электронному адресу

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