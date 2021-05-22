Результаты турнира «Mother Goose House – 2021»

Впервые детский сад «Mother Goose House – 2021» радушно распахнул двери для юных шахматистов. Красиво украшенный, просторный и хорошо проветриваемый зал очень понравился игрокам и их родителям. Повезло и с погодой, в перерывах между партиями дети могли поиграть на детской площадке.

В турнире «Mother Goose House – 2021» приняло участие 27 человек.

В абсолютном зачёте на первом месте Милютина Мария, на втором Тихомиров Александр и на третьем Андриянов Мирон (все ребята из ШК «Шахматная азбука», Санкт-Петербург).

Среди мальчиков 2013 г.р. на первом месте Васильев Кирилл (ШК «Шахматная азбука» Санкт-Петербург), на втором Кузьмин Денис (ШК «Белый ферзь» Колтуши) и на третьем Самолётов Егор (ШК «Mother Goose House», Всеволожск).

Среди девочек 2013 г.р. на первом месте Мокеева Варвара (СКЦ им. Алехина, г. Пушкин), на втором Кузьмина Жанна (ШК «Белый ферзь» Колтуши) и на третьем Мокеева Любовь (СКЦ им. Алехина, г. Пушкин).

Среди мальчиков 2014 г.р. на первом месте Карев Ян (ШК «Марс», Всеволожск), на втором Лесников Михаил (ШК «Mother Goose House», Всеволожск) и на третьем Шкураток Владислав (ШК «Mother Goose House», Всеволожск).

Среди девочек 2014 г.р. на первом месте Худова Элиза (ШК «Белый ферзь» Колтуши), на втором Конопатова Екатерина (ШК «Марс», Всеволожск) и на третьем Салаева Амина (ШК «Марс», Всеволожск).

Среди мальчиков 2015 г.р. на первом месте Мамиев Амир (ПГТ им. Морозова), на втором Солнцев Сергей (ШК «Марс», Всеволожск) и на третьем Гуревич Арье (ШК «Белый ферзь» Колтуши).

Результаты турнира можно посмотреть по ссылке https://chess-results.com/Tnr556988.aspx?lan=11

Новые рейтинги находятся здесь https://ratings.ruchess.ru/tournaments/91361

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