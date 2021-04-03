Результаты турнира «Наши в космосе — 2021»

3 апреля самые юные шахматисты отметили День космонавтики шахматным турниром, в котором принял участие 31 человек.

В абсолютном зачёте на первом месте Ефимов Никита (ШК им. Алёхина г. Пушкин), на втором месте Голоченко Платон (ШКиДЦ) и на третьем месте Трумпе Екатерина (ШК «Нафаня»).

Среди мальчиков 2014 года рождения на первом месте Хлусов Ярослав (ШК «Нафаня»), на втором Латыпов Марк (Санкт-Петербург) и на третьем Дроздов Андрей (ДДЮТ на Ленской).

Среди девочек 2014 года рождения на первом месте Сорокина Серафима (ШК «Марс» Всеволожск), на втором Конопатова Екатерина (ШК «Марс» Всеволожск). Третье место в этой категории присуждено Гулиной Ирине (ШК «Белый ферзь» Колтуши), занявшей 4 место в категории «девочки 2015 г.р.»

На первом месте среди мальчиков 2015 года рождения на первом месте Смирнов Василий (ШК «Интеллект» Сестрорецк), на втором Солнцев Сергей (ШК «Марс» Всеволожск) и на третьем Аладжиков Константин (ШК «Гамбит» Кудрово).

Среди девочек 2015 года рождения на первом месте Павлова Татьяна (ШК «Гамбит» Кириши), на втором Куликова Елизавета (Санкт-Петербург) и на третьем Воркова Александра (ШК «Белый ферзь» Колтуши).

Результаты турнира можно посмотреть по ссылке

Обсчёт российского рейтинга появится на сайте

Facebook Twitter Вконтакте Google+