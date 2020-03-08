Результаты турниров «к Дню Защитника Отечества» и «Серебряная стрекоза».

8 марта состоялось сразу два турнира для мальчиков и для девочек. В турнире «к дню Защитника Отечества» приняло участие 37 мальчиков. Первое место в абсолютном зачёте занял Макаров Пётр из посёлка Колтуши. На втором месте с результатом Масич Тимофей, представлявший ЦО «Кудрово», на третьем месте Тоболич Данила из клуба «Дебют» Кудрово.

В категории 2009 и младше на первом месте Быков Егор , на втором Бабкин Константин и на третьем Буга Владислав (все «Дебют» Кудрово).

В категории на старше 2011 г. р. на первом месте Сидоров Даниил, на втором Кузнецов Севастьян и на третьем Сафиуллов Артур. Тоже все призёры из клуба «Дебют» Кудрово.

На первом месте среди детей на старше 2012 г. р. Абашев Владимир «Марс» Всеволожск.

В турнире «Серебряная стрекоза» приняло участие 18 девочек. В абсолютном зачёте на первом месте Пустынникова Александра из Сестрорецка. На втором Попенкова Варвара и на третьем Рогова Елизавета (обе девочки из клуба «Дебют» Кудрово).

Среди девочек не старше 2011 г.р. на первом месте Красильникова Мария (Гатчина), на втором Павлова Татьяна (Кириши), на третьем Чепель-Малая Алиса из Санкт-Петербурга.

Среди девочек младше 2012 г. р. на первом месте Скобелева Валерия, на втором Ли Виктория и на третьем Еремеева Анастасия. Все девочки из клуба «Дебют» Кудрово.

Ближайший турнир «6 первенство Выборгской епархии» состоится 15 марта в Рутении. Начало турнира в 16. 00, регистрация с 15.30. Турнир без взноса, награждение скромное. Кто не был в Рутении советую побывать, место интересное.

Подача предварительных заявок по адресу alen49@yandex.ru обязательна!!!

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