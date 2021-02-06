Результаты турнира «Февральская вьюга»

6 февраля во Всеволожке состоялся шахматный турнир для детей не старше 2013 года рождения. В турнире приняло участие 29 детей. В абсолютном зачёте на первом месте Березин Артур (ШК «Нафаня»), на втором Антонов Савва (ШК «Диалог» Гатчина) и на третьем Баженком Михаил (ШК «ЦДЮТ «Охта»).

Среди мальчиков 2013 года рождения на первом месте Макорта Александр (Санкт-Петербург), на втором Кутенков Лев (ШК «Нафаня») и на третьем Подлесный Максим (ШК «Интеллект» Сестрорецк).

Среди девочек 2013 года рождения на первом месте Александрова Анастасия (ДДЮТ Всеволожск), на втором Мокеева Варвара (ШК им. Алехина. Пушкин) и на третьем Мокеева Любовь (ШК им. Алехина. Пушкин).

Среди мальчиков 2014 года рождения и младше на первом месте Головченко Платон (ШКиДЦ Кировского района), на втором Латыпов Марк ( (ШК «Нафаня») и на третьем Хлусов Ярослав (ШК «Нафаня»).

Среди девочек 2015 года рождения и младше на первом месте Трумпе Екатерина ( (ШК «Нафаня»), на втором Павлова Татьяна (ШК «Гамбит» Кириши) и на третьем Сенькина Дарья (ШК «Нафаня»).

Вчерашний день изобиловал до сих пор не самым популярным нарушением: дети поправляли фигуры, а потом говорили «Поправляю» из-за чего то тут, то там возникали конфликтные ситуации. Был и курьёзный случай, оба противника не могли вспомнить где стояла поправляемая фигура.

Поздравляем победителей турнира и желаем дальнейших побед в шахматах!

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