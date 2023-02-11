Результаты турнира «Февральская вьюга — 2023»

11.02.202311.02.2023 | alen49alen49 | Нет комментариев | 20:54

11 февраля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир для детей не старше 2007 года рождения. В турнире приняло участие 35 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Холоименко Юрий (ШШК «Марс», Всеволожск), на втором месте Бугаев Гордей (ШК «Белый ферзь», Колтуши) и на третьем месте Агафонов Евгений (ДДЮТ, Всеволожск).

Первое место среди младших мальчиков (2014 г.р. и младше) занял Карев Ян (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Абашев Павел (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем месте Янелюнас Дмитрий (ШК «Дебют» Кудрово).

Среди девочек на первом месте Вахрушева Яна (ШК «Белый ферзь», Колтуши), на втором Павлова Татьяна (ШК «Гамбит», Кириши) и на третьем месте Скобелина Валерия («Дебют» Кудрово).

За «успешное выступление» награждены Макаров Пётр с результатом 5, 5 очков (ШК «Белый ферзь», Колтуши), а также Скобелин Иван с результатом 5 очков («Дебют» Кудрово).

Самым юным участником турнира стал Кондратович Иван 2016 года рождения (ШК «Белый ферзь», Колтуши).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Chess-Result

Трансляцию с турнира можно посмотреть на сайте: вид от окна YouTube и вид от доски YouTube

Новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте raiting.ruchess.ru

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