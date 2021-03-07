Результаты турнира «Серебрянная стрекоза — 2021»

В турнире девочек, посвящённом 8 марта приняло участие 28 человек. Первое место в абсолютном зачёте с результатом 7 из 7 заняла Ли Виктория (ШК «Дебют» Кудрово), на втором месте Попенкова Варвара (ШК «Дебют» Кудрово) и на третьем месте Александрова Анастасия (ДДЮТ «Всеволожск»).

В номинации U12-U16 на певром месте Иванова Дарья («Олимп» Сертолово), на втором Авсиевич Евдокия (ШК «Дебют» Кудрово) и на третьем месте Заис Александра (ШК «Дебют» Кудрово).

В номинации U10 на первом месте Хороших Софья (ШК «Дебют» Кудрово), на втором месте Скобелина Валерия (ШК «Дебют» Кудрово) и на третьем месте Чепель-Малая Алиса (ДТ «Измайловский»).

В номинации U8 на первом месте Павлова Татьяна («Гамбит» Кириши), на втором Дюжева Таисия («Два короля» Кириши) и на третьем Замыцкова Ефросиния (Санкт-Петербург).

В категории «Начинающие» на первом месте Ким София (ШК «Дебют» Кудрово), на втором месте Жукова Алёна (ШК «Дебют» Кудрово) и на третьем Андреева Валерия (Санкт-Петербург).

Запись трансляции турнира на ютубе можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/65OZoe6veKk

Результаты турнира находятся здесь https://chess-results.com/tnr549966.aspx?lan=11

Поздравляем победительниц турнира!!!

Серебрянная стрекоза — 2021

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