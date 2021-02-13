Результаты турнира по русским шашкам «К Дню защитника Отечества — 2021»

В турнире приняло участие шесть человек. Отсутствие кружков шашек даёт о себе знать. На первом месте среди мальчиков Абашев Володя (ШШК «Марс») с результатом 10 из 10 (!). На втором месте с результатом 5, 5 очков Задорожный Илья («Школа «Талантория»). Столько же очков у Йылмаз Ильи (Школа «Талантория») , но он проиграл Задорожному личную встерчу.

Среди девочек на первом месте Кусей Ульяна (Школа «Вертоград» в Южном), на втором Кусей Дарья (Школа «Вертоград» в Южном) . У Ули 5,5 очков, а у Даши 2. Девочки только в этом году начали заниматься, но демонстрируют большое желание играть и думаю, что успехи должны прийти.

Шестым игроком, принявшим участие в турнире был Карев Ян (ШШК «Марс»).

Поздравляю всех участников турнира и ещё раз напоминаю, что возможно открытие группы шашек в случае набора желающих. Занятия по субботам. Ориентировочное время с 11.00 до 12. 00.

Победители турнира по шашкам. Сидят слева направо: Задорожный Илья, Йылмаз Илья, Карев Ян. Стоят слева направо: Кусей Уля, Абашев Володя, Кусей Даша.

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