Результаты турнира «Новогодний — 2021»

18 декабря состоялся заключительный в этом году турнир «Новогодний — 2021». Наряду с уже опытными игроками стартовали «Новобранцы Шахматного Королевства» — ребята, которые начали обучение только в этом году. Это был первый в их жизни шахматный турнира, на который они возлагали большие надежды. Так как надежды не оправдались, то было много слёз.

В абсолютном зачёте на первом месте Смирнов Василий, представитель СДЮСШОР Василеостровского района СПб. На втором месте Ефимов Никита (СКЦ им. Алехина, г. Пушкин) и на третьем Бугаев Гордей («Белый ферзь» Колтуши).

Среди мальчиков 2015 года рождения на первом месте Лисин Максим («Медный всадник» СПб), на втором Мамиев Амир (посёлок им. Морозова) и на третьем месте Гуревич Алье («Белый ферзь» Колтуши).

Среди девочек на первом месте Воркова Александра («Белый ферзь» Колтуши) и на втором Алексеенко Агата («Белый ферзь» Колтуши).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте

Новые рейтинги появяться через несколько дней на сайте

Видеозапись турнира можно посмотреть на сайте You Tube

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