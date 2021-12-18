Результаты турнира «Новогодний — 2021»

18 декабря состоялся заключительный в этом году турнир «Новогодний — 2021». Наряду с уже опытными игроками стартовали «Новобранцы Шахматного Королевства» — ребята, которые начали обучение только в этом году. Это был первый в их жизни шахматный турнира, на который они возлагали большие надежды. Так как надежды не оправдались, то было много слёз.
В абсолютном зачёте на первом месте Смирнов Василий, представитель СДЮСШОР Василеостровского района СПб. На втором месте Ефимов Никита (СКЦ им. Алехина, г. Пушкин) и на третьем Бугаев Гордей («Белый ферзь» Колтуши).
Среди мальчиков 2015 года рождения на первом месте Лисин Максим («Медный всадник» СПб), на втором Мамиев Амир (посёлок им. Морозова) и на третьем месте Гуревич Алье («Белый ферзь» Колтуши).
Среди девочек на первом месте Воркова Александра («Белый ферзь» Колтуши) и на втором Алексеенко Агата («Белый ферзь» Колтуши).
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте
Новые рейтинги появяться через несколько дней на сайте
Видеозапись турнира можно посмотреть на сайте You Tube