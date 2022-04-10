Результаты турнира «Наши в Космосе» — 2022

9 апреля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир посвященный Дню Космонавтики. В турнире приняло участие 28 человек.

В абсолютном зачёте на первом месте Черноухов Илья, представитель ДДЮТ на Ленской (СПб), на втором месте Никитин Даниил (СПб) и на третьем Бугаев Гордей («Белый ферзь» Колтуши).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Лисин Максим («Медный всадник» СПб), на втором Солнцев Сергей («Марс» Всеволожск), на третьем Манукян Петрос («Белый ферзь» Колтуши).

В зачёте девочек на первом месте Воркова Александра («Белый ферзь» Колтуши), на втором Алексеенко Агата («Белый ферзь» Колтуши) и на третьем Станкевич Елизавета («Белый ферзь» Колтуши).

За успешное выступление в турнире с результатом 5 очков из 7 отмечены Логачёв Вячеслав («Дебют» Кудрово), Полуднев Иван (ШШАБ, СПб) и Зиверт Лев («Дебют» Кудрово).

Результаты всех участников можно посмотреть на chess-results

Новые национальные рейтинги можно посмотреть на ratings.ruchess

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