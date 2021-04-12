Результаты турнира «Международный день авиации и космонавтики — 2021»

11 апреля юные шахматисты отпраздновали Международный день авиации и космонавтики шахматным турниром посвящённым этой замечательной дате в истории России.

В турнире приняло участие рекордное количество участников 61 человек. Как обычно, было много наградных номинаций, главные из которых, победы в категории U10 (2012-2011 г.р.) и в категории U8 (2013-2015 г.р.)

На первом месте в категории U10 (2012-2011 г.р.) Агафонов Евгений («Марс» Всеволожск), на втором месте Смирнов Максим (Василеостровский шахматный клуб) и на третьем Черкасов Андрей («Дебют» Кудрово).

Среди девочек в категории U10 на первом месте Рогова Елизавета, на втором Скобелина Валерия и на третьем Еремеева Анастасия (все девочки из ШК «Дебют» Кудрово).

Среди мальчиков 2011 г.р. на первом месте Кувшинов Фёдор (Аничков Дворец), на втором Сидоров Даниил («Дебют» Кудрово) и на третьем Воронов Дмитрий («Дебют» Кудрово).

Среди мальчиков 2012 г.р. на первом месте Скобелин Иван, на втором Рубанов Кирилл и на третьем Кодловский Артём (все мальчики из ШК «Дебют» Кудрово).

В возрастной категории U8 на первом месте Головченко Платон (ШКиДЦ Кировского района), на втором месте Тихомиров Александр (Санкт-Петербург) и на третьем Бугаев Гордей («Белый ферзь» Колтуши).

Среди девочек в этой возрастной категории на первом месте Павлова Татьяна («Гамбит» Кириши), на втором Ким София («Дебют» Кудрово) и на третьем Андреева Валерия («Шахматная акула»).

Среди мальчиков 2013 года рождения на первом месте Ноусиайнен Тим («Дебют» Кудрово), на втором Кузьмин Денис («Белый ферзь» Колтуши) и на третьем Романов Ярослав (ДДЮТ Всеволожск).

Среди мальчиков 2014 года рождения на первом месте Яковлев Иван («Нафаня» Кудрово), на втором месте Логачёв Вячеслав («Дебют» Кудрово) и на третьем Каменский Данила («Дебют» Кудрово).

Среди детей 2015 года рождения на первом месте Аладжиков Константин («Дебют» Кудрово), на втором Лисин Максим (Санкт-Петербург) и на третьем Воркова Александра («Белый ферзь» Колтуши).

Вот эти ребята будут космонавтами!

Остальные не выдержали испытание фотосессией и разбежались. Слева направо: Тихомиров Александр, Смирнов Максим, Агафонов Евгений, Бугаев Гордей и Головченко Платон.

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