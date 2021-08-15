Результаты турнира «К Дню физкультурника — 2021»

15 августа ШШК «Марс» отметил День физкультурника турниром, в котором приняло участие 32 человека. В гости к марсианам приехали ребята из Выборга и поэтому турнир получитлся очень сильным по составу.

Первое место в абсолюте занял Клочков Григорий (Аничков Дворец), на втором месте Берзиньш Гордей (Выборг) и на третьем месте Петров Никита (Выборг).

За успешное выступление в турнире (результат 5 очков) отмечены Семикоз Егор (Всеволожский ДДЮТ) и Егоров Артём (СПб).

Первое место в зачёте среди 12 года рождения и младше у Абашева Владимира (Всеволожский ДДЮТ), второе у Яковлева Ивана («Нафаня» Кудрово) и на третьем месте Черноухов Илья (ДДЮТ на Ленской).

Среди девочек на первом месте Шамина Эвелина (Выборг), на втором месте Ланцева Александра (СПб) и на третьем Шелипанова Анастасия («Марс» Всеволожск).

Среди девочек 2012 года рождения и младше была награждена единственная девочка в этой возрастной категории Павлова Татьяна («Гамбит» Кириши).

Результаты турнира можно посмотреть по ссылке

Обсчёт российского рейтинга появится через несколько дней на сайте

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