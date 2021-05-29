Результаты турнира «Закрытие сезона — 2021»

29 мая состоялся турнир по шахматам для детей не старше 2014 года рождения «Закрытие сезона — 2021». В турнире приняло участие 20 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Яковлев Иван («Нафаня» Кудрово), на втором Смирнов Василий («Интеллект» Сестрорецк) и на третьем Ситников Иван («Белый ферзь» Колтуши).

На первом месте среди мальчиков 2014 Карев Ян («Марс» Всеволожск), на втором Тихомиров Александр (Санкт-Петербург) и на третьем Бугаев Гордей («Белый ферзь» Колтуши).

На первом месте среди мальчиков 2015-2016 годов рождения на первом месте Лисин Максим («Медный всадник» Санкт-Петербург), на втором Солнцев Сергей («Марс» Всеволожск), на третьем Аладжиков Константин («Дебют» Кудрово).

Среди девочек на первом месте Павлова Татьяна («Гамбит» Кириши), на втором Куликова Елизавета (Санкт-Петербург) и на третьем месте Воркова Александра («Белый ферзь» Колтуши).

Результаты турнира можно посмотреть здесь

Новые рейтинги скоро появятся на сайте РШФ.

Всех ребят поздравляю с наступающим летом!

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