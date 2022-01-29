Результаты турнира «Дорога жизни — 2022»

В турнире А приняло участие 91 человек. Первое место в абсолютном зачёте занял Кораблёв Максим (Кудрово), на втором месте Рачихин Роман (Санкт-Петербург) и на третьем Виноградов Сергей (Санкт-Петербург).

Среди ветеранов на первом месте Толкачёв Владимир (Колтуши), на втором месте Митрофанов Евгений (посёлок Свердлова) и на третьем месте Вовк Владимир (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2006 года рождения на первом месте Дюжев Артём (Кириши), на втором Лунёв Яромир (Санкт-Петербург) и на третьем Кузьмич Кирилл (Кудрово).

Среди девочек на первом месте Попенкова Варвара, на втором месте Хороших Софья и на третьем Ли Виктория. Все девочки из Кудрово.

Среди игроков Всеволожского района лучшим оказался Гильманов Леонид (пос. Морозова), на втором месте Дементьев Олег (Сертолово) и на третьем месте Труханович Владислав (Сертолово).

В турнире B приняло участие 84 человека. Лучший среди мальчиков показал Буга Ярослав (Кудрово), на втором месте Смирнов Василий (Санкт-Петербург) и на третьем Карев Ян (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Дюжева Таисия (Кириши), на втором месте Чернова Лилия (СПб) и на третьем Войтенко Нелли (СПб).

Результаты будут утверждены после проверки сайта lichess.org на честность игры участников (примерно сутки).

Результаты предварительные, вы можете их оспорить в течение 24 часов. Mir12, не смотря на неоднократные предупреждения, так и не заполнил инфо. Претензии по этому вопросу не принимаются, турнир уже окончен.

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