Результаты турнира «Дорога жизни — 2021»

24 января во Всеволожске состоялся шахматный турнир, посвящённый памятной дате в истории — прорыву блокады Ленинграда. В турнире приняло участие 43 юных шахматиста.

В абсолютном зачёте на первом месте Ли Виктория («Дебют» Кудрово), на втором месте Хороших Софья («Дебют» Кудрово) и на третьем Болдырев Даниил («Интеллект» Сестрорецк).

Среди мальчиков 2012 года рождения на первом месте Болдырев Даниил («Интеллект» Сестрорецк), на втором месте Агафонов Евгений («Марс» Всеволожск) и на третьем Кодловский Артём («Дебют» Кудрово).

На первом месте среди девочек Ли Виктория («Дебют» Кудрово), на втором Хороших Софья («Дебют» Кудрово) и на третьем Скобелина Валерия («Дебют» Кудрово).

Среди мальчиков 2013 года рождения и младше на первом месте Баженков Михаил (ЦДЮТТ «Охта»), на втором месте Пьянков Радим (им. Алехина. Пушкин) и на третьем Головченко Платон (ШКиДЦ Кировского района).

Среди детей 2013 г.р. на первом месте Подлесный Максим («Интеллект» Сестрорецк) на втором месте Ноусиайнен Тим ( («Дебют» Кудрово) и на третьем Манукян Давид («Белый ферзь» Колтуши).

Среди мальчиков 14 г.р. и младше на первом месте Пилехин Вячеслав («Интеллект» Сестрорецк), на втором месте Ерёмченко Георгий («Интеллект» Сестрорецк) и на третьем Ефимов Никита (им. Алехина. Пушкин).

Среди девочек 2014 г.р. на первом месте Дюжева Таисия («Два короля» Кириши), на втором месте Воронова Алиса («Дебют» Кудрово) и на третьем месте Павлова Татьяна («Гамбит» Кириши).

Результаты турнира можно посмотреть здесь https://chess-results.com/tnr544290.aspx?lan=11

Новые рейтинги по ссылке https://ratings.ruchess.ru/tournaments/83864

Победители и призёры турнира «Дорога жизни — 2021»

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