Результаты турнира «День рождения Винни-Пуха — 2021»

9 октября в ШШК «Марс» состоялся однодневный турнир для детей не старше 2010 года рождения. Отпраздновать День рождения Винни-Пуха собралось 14 участников.

На первом месте Кирилл Носков (ШК «Интеллект» г. Сестрорецк), на втором месте Кувшинов Фёдор («Аничков Дворец» г. Санкт-Петербург). Рейтинг фавориты не рискнули выяснять отношения кровопролитной борьбой и быстро закончили свою партию вничью. Только четвёртый дополнительный показатель вывел Кирилла на первое место с перевесом в пол-очка.

На третьем месте Бычкова Варвара («ШК «Марс» г. Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Крутенко Варвара («Вертоград» пос. Южный), на втором Кузнецова Валерия (ДДЮТ на Ленской, г. Санкт-Петербург) и на третьем Кусей Ульяна («Вертоград» пос. Южный).

Среди мальчиков 2012 года рождения и младше на первом месте самый юный участник турнира Балышев Даниил 2016 года рождения (ШК «Юникея» г. Санкт-Петербург), на втором месте Климов Артур («ШК «Марс» г. Всеволожск) и на третьем Ганиев Ян («ШК «Марс» г. Всеволожск). Результаты этой возрастной группы говорят о том, что не надо бояться играть со старшими детьми. Надо ориентироваться на силу игроков, а не на их возраст.

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке

Новые рейтинги можно посмотреть на сайте

Фотографии турнира можно посмотреть в альбоме вК

Через две недели состоится турнир для детей не старше 2006 года рождения. Всех ребят приглашаю принять участие в этом турнире.

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