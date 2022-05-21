Результаты турнира «День Пограничника — 2022»

21 мая в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир, посвящённый Дню Пограничника, в котором приняло участие 29 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Никитин Даниил из Санкт-Петербургского клуба Chessprofi, на втором месте Басов Степан («Дебют» Кудрово) и на третьем месте Воронин Ярослав из Санкт-Петербургского клуба Chessprofi.

Первое место среди мальчиков 2015-2016 годов рождения занял Сидоров Кирилл («Белый ферзь» Колтуши), на втором месте Солнцев Сергей («Марс» Всеволожск) и на третьем месте Попов Валентин («Нафаня» Кудрово).

На первом месте среди девочек Куликова Елизавета (Аничков Дворец), на втором месте Шаламберидзе Кетеван («Марс» Всеволожск) и на третьем Павлова Ева («Марс» Всеволожск).

За высокий результат (5 очков) были награждены Ситников Иван («Белый ферзь» Колтуши), Бугаев Гордей («Белый ферзь» Колтуши), Жижин Платон (СПб).

Самыми юными участниками турнира оказались Кондратович Иван и Царёв Николай (оба мальчика из «Белого ферзя» Колтуши).

Трансляции с турнира можно посмотреть на сайте YouTube

Вид на доски 1-3: часть 1, часть 2

Вид на доски 6-7: весь турнир

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