Результаты турнира «День Победы — 2022»

23 апреля во Всеволожске состоялся турнир посвящённый Дню Победы во второй Великой Отечественной войне. В турнире приняло участие 28 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Володя Абашев (ДДЮТ Всеволожск), на втором месте Антонов Савва («Диалог» Гатчина) и на третьем месте Скобелин Иван («Дебют» Кудрово).

Среди девочек на первом месте Скобелина Валерия («Дебют» Кудрово), на втором месте Вахрушева Яна («Белый ферзь» Колтуши) и на третьем месте Красильникова Мария («Диалог» Гатчина).

Среди мальчиков не старше 2013 года рождения на первом месте Сидоров Иван («Белый ферзь» Колтуши), на втором месте Карев Ян (ДДЮТ Всеволожск) и на третьем месте Абашев Павел (ДДЮТ Всеволожск).

За успешное выступление в турнире с результатом 5 из 7 очков отмечен Баранов Артём («Диалог» Гатчина).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте chess-results.com

Новый рейтинг через несколько дней появится на сайте ratings.ruchess.ru

Facebook Twitter Вконтакте Google+