Результаты турнира «День моряка-подводника — 2022»

19 марта в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по быстрым шахматам среди детей не старше 2006 года рождения. В турнире приняло участие 27 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Агафонов Евгений (ДДЮТ Всеволожск), на втором месте Абашев Владимир (ДДЮТ Всеволожск) и на третьем месте Кувшинов Фёдор (Аничков Дворец, Санкт-Петербург).

Кроме того за успешное выступление (5 очков) отмечен Бабкин Константин (Дебют, Кудрово).

Первое место среди мальчиков 2013 года рождения и младше занял Басов Степан (Дебют, Кудрово), на втором месте Карев Ян (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Сидоров Кирилл (Белый ферзь, Колтуши).

Среди девочек на первом месте Дремова Дарья (Дебют, Кудрово), на втором месте Крутенко Варвара (Вертоград, Южный).

Результаты всех участников можно посмотреть здесь

Новые рейтинги РШФ появяться через несколько дней на сайте

Фотографии с турнира находятся в альбоме

Видео с турнира

Facebook Twitter Вконтакте Google+