Результаты турнира «День лицеиста — 2021»

23 октября в ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир «День лицеиста — 2021», в котором приняло участие 23 человека. В абсолютном зачёте на первом месте Балышев Кирилл (ШК «Лицей 344» СПб), на втором месте Скобелин Иван (ШК «Дебют» Кудрово) и на третьем месте Скобелина Валерия (ШК «Дебют» Кудрово).

Среди мальчиков 2013 года рождения и младше на первом месте Басов Степан (ШК «Дебют» Кудрово), на втором Балышев Даниил (ШК «Лицей 344» СПб) и на третьем Лисин Максим (ШК «Медный всадник» СПб).

Среди девочек на первом месте Ким София (ШК «Дебют» Кудрово), на втором Воронова Алиса (ШК «Дебют» Кудрово) и на третьем Бычкова Варвара (ШК «Марс» Всеволожск).

Самый юный участник турнира Балышев Даниил 2016 года рождения.

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке https://chess-results.com/Tnr583657.aspx?lan=11

Новые рейтинги участников в ближайшее время будут опубликовны на сайте https://ratings.ruchess.ru/

Очередной детский турнир в помещении ШШК «Марс» запланирован на 20 ноября. Приглашаются дети 2014 года рождения и младше.

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