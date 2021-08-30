Результаты турнира «День знаний — 2021»

29 августа состоялся шахматный турнир «День знаний — 2021». В турнире приняло участие 22 человека. В абсолютном зачёте на первом месте Бороздин Леонид (ШК «Медный всадник» Санкт-Петебург), на втором месте Кувшинов Фёдор» (ШК «Аничков Дворец» Санкт-Петебург) и на третьем месте Тоболич Данила (ШК «Дебют» Кудрово).
Первое место среди детей 2013 года рождения и младше занял Пахоруков Алексей (ШК «Азбука детства» Санкт-Петербург), на втором месте Павлова Татьяна (ШК «Гамбит» Кириши) и на третьем месте Иванов Михаил (ШК «Юникея» Санкт-Петебург). Также за третье место награждён Яковлев Иван (ШК «Нафаня» Кудрово). Все ребята набрали по 4 очка и только дополнительные показатели определили порядок призовых мест.
Среди старших девочек на первом месте Скобелина Валерия (ШК «Дебют» Кудрово). Среди младших девочек на первом месте Милютина Мария (ШК «Шахматная азбука» Санкт-Петебург), на втором месте Аладжикова Ксения (ШК «Дебют» Кудрово).
Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке
Новые рейтинги появяться через несколько дней на сайте
Желаю всем участникам турнира учёбы на одни пятёрки!