Результаты турнира «День знаний — 2021»

29 августа состоялся шахматный турнир «День знаний — 2021». В турнире приняло участие 22 человека. В абсолютном зачёте на первом месте Бороздин Леонид (ШК «Медный всадник» Санкт-Петебург), на втором месте Кувшинов Фёдор» (ШК «Аничков Дворец» Санкт-Петебург) и на третьем месте Тоболич Данила (ШК «Дебют» Кудрово).

Первое место среди детей 2013 года рождения и младше занял Пахоруков Алексей (ШК «Азбука детства» Санкт-Петербург), на втором месте Павлова Татьяна (ШК «Гамбит» Кириши) и на третьем месте Иванов Михаил (ШК «Юникея» Санкт-Петебург). Также за третье место награждён Яковлев Иван (ШК «Нафаня» Кудрово). Все ребята набрали по 4 очка и только дополнительные показатели определили порядок призовых мест.

Среди старших девочек на первом месте Скобелина Валерия (ШК «Дебют» Кудрово). Среди младших девочек на первом месте Милютина Мария (ШК «Шахматная азбука» Санкт-Петебург), на втором месте Аладжикова Ксения (ШК «Дебют» Кудрово).

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке

Новые рейтинги появяться через несколько дней на сайте

Желаю всем участникам турнира учёбы на одни пятёрки!

Facebook Twitter Вконтакте Google+