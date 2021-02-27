Результаты турнира «День защитника Отечества — 2021»

В абсолютном зачёте на первом месте Агафонов Евгений («Марс» Всеволожск»), на втором Макорта Александр (Санкт-Петербург) и на третьем Скобелин Иван («Дебют» Кудрово).

В категории «Дети 2012 год» на первом месте Малинин Леонид («Интеллект» Сестрорецк), на втором Петров Владимир («Интеллект» Сестрорецк) и на третьем Волков Аким («Интеллект» Сестрорецк).

В категории «Дети 2013 год» на первом месте Гудилин Богдан («Нафаня»), на втором месте Коротков Степан (ШК им. Тайманова) и на третьем Зеленко Валерий (Санкт-Петербург).

Турнир доступен по ссылке Chess-Results Server Chess-results.com — День защитника Отечества — 2021 (chess-results.com)

Поздравляем победителей!

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