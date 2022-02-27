Результаты турнира «День защитника Отечества — 2022»

26 февраля в помещении ШШК «Марс» состоялся темпо-турнир, посвящённый Дню защитника Отечества. В турнире приняло участие 38 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Порфирьев Андрей («Дебют» Кудрово), на втором месте Кувшинов Фёдор («Аничков Дворец, Санкт-Петербург) и на третьем Кузьмич Кирилл («Дебют» Кудрово).

За успешное выступление в турнире награждены ребята набравшие по 5 очков. Это Агафонов Евгений (ДДЮТ Всеволожск), Ермаков Егор («Дебют» Кудрово) и Холоименко Юрий («Марс» Всеволожск).

Среди мальчиков 2013 года рождения и младше на первом месте Бугаев Гордей («Белый ферзь» Колтуши), на втором Зиверт Лев («Дебют» Кудрово) и на третьем Ситников Иван («Белый ферзь» Колтуши).

Среди девочек на первом месте Скобелина Валерия («Белый ферзь» Колтуши), на втором месте Андронова Евгения (Кудрово) и на третьем месте Вахрушева Яна («Белый ферзь» Колтуши).

Фотографии с турнира находятся в альбоме

Результаты всех участников можно посмотреть здесь

Видео с места событий

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