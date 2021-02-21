Результаты турнира «День воинской Славы России — 2021»

В турнире приняло участие 31 человек.

В абсолютном зачёте весь пьедестал почёта заняли ребята из клуба «Дебют» Кудрово: первый Буга Владислав, второй Кораблёв Максим и третий Порфирьев Андрей.

Среди старших юношей 2009-2005 годов рождения на первом месте Семикоз Егор (Всеволожский ДДЮТ), на втором месте Макаров Пётр (Белый ферзь, Колтуши) и на третьем месте Ламберт Марк ( «Дебют» Кудрово).

Среди мальчиков 2010 года рождения на первом месте Дрощак Артём из Волхова, на втором месте Курченков Михаил («Дебют» Кудрово) и на третьем месте Мамьяк Максим («Дебют» Кудрово).

Среди мальчиков 2011-2012 годов рождения на первом месте Черкасов Андрей (ШК «Настоящее» Санкт-Петербург), на втором Агафонов Евгений (ШШК «Марс» Всеволожск) и на третьем Кузнецов Севастьян («Дебют» Кудрово).

Среди старших девочек (2010 — 2005 годов рождения) на первом месте Вахрушева Яна (ШК «Белый ферзь» Колтуши), на втором месте Бычкова Варвара (ШШК «Марс» Всеволожск).

Среди девочек 2015-2011 годов рождения на первом месте Хороших Софья («Дебют» Кудрово), на втором Попенкова Варвара («Дебют» Кудрово) и на третьем Павлова Татьяна (ШК «Гамбит» Кириши).

Всех победителей поздравляем с победой!

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