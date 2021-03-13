Результаты турнира в Рутении

13 марта в Рутении прошла 7 Спартакиада Выборгской Епархии. В этом году в турнире приняло участие 29 человек. Количество наградных номинаций было увеличено, так как в турнире участвуют все от мала до велика.

Первое место в абсолютном зачёте занял Петров Владимир из Санкт-Петербурга, на втором Макаров Пётр (Колтуши) и на третьем Ботнев Марк (Выборг).

Среди девочек на первом месте Крутенко Варвара (школа «Вертоград» в Южном), на втором месте Кузьмина Жанна (Колтуши) и на третьем месте Павлова Татьяна («Гамбит» Кириши).

Среди детей 2010-11 года рождения на первом месте Михайлов Артём (Колтуши), на втором Носков Кирилл (Санкт-Петербург) и на третьем Дрощак Артём (Волхов).

Среди детей 2013 года рождения на первом месте Кузьмин Денис (Колтуши), на втором Манукян Давид (Колтуши) и на третьем Дзюбак Лев (Всеволожск).

Среди детей 2014 года рождения на первом месте Ситников Иван (Колтуши), на втором Карев Ян («Марс» Всеволожск) и на третьем Палехин Семён (Всеволожск).

Среди молодёжи на первом месте Войтенко Святослав (Всеволожск), на втором Боровский Даниил (Москва) и на третьем Иванов Никита (Всеволожск).

Самой юной участницей турнира стала Енькина Ксения 2015 года рождения.

Результаты турнира можно посмотреть по ссылке https://chess-results.com/tnr549643.aspx?lan=11

Традиционно Выборгская Епархия предоставила участникам грамоты и медали, а Рутения сертификаты на катание на лошадях.

Многие участники впервые посетили Конную Академию и всем очень понравилось. Отдельное спасибо отцу Олегу за организацию турнира.

Фотографии из Рутении находятся в альбоме вК https://vk.com/album129173618_278087640

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