Результаты турнира «Всемирный день черепахи — 2021»

На этот раз количество участников оказалось весьма скромным. В турнире приняло участие 27 человек.

Наградные категории предусматривались в двух возрастах.

В категории 2011-12 года рождения на первом месте Абашев Владимир (ДДЮТ г. Всеволожска), на втором Смирнов Максим (Василеостровский ШК) и на третьем месте Кувшинов Фёдор (Аничков Дворец).

Среди мальчиков 2011-2012 года рождения на первом месте Агафонов Евгений (ШК «Марс» г. Всеволожска), на втором Черкасов Андрей (ШК «Дебют» г. Кудрово) и на третьем месте Малемаев Вячеслав (СПб).

Среди девочек в возрастной категории 2011-2012 г.р. на первом месте Ли Виктория (ШК «Дебют» г. Кудрово), на втором Хороших Софья (ШК «Дебют» г. Кудрово) и на третьем Павлова Арина (ШК «Марс» г. Всеволожска).

Среди детей 2013 года рождения и младше на первом месте Черноухов Илья (ДДЮТ на Ленской), на втором месте Смирнов Василий (ШК «Интеллект» Сестрорецк) и на третьем Кукушкин Марк (ШК «Интеллект» Сестрорецк).

Среди мальчиков в категории 2013 и младше Карев Ян (ШК «Марс» г. Всеволожска), на втором месте Романов Ярослав (ДДЮТ г. Всеволожска).

На первом месте среди девочек в категории 2013 и младше Воронова Алиса (ШК «Дебют» г. Кудрово).

Результаты турнира можно посмотреть по ссылке https://chess-results.com/Tnr556650.aspx?lan=11

Хочется отметить весьма уверенную игру младших мальчиков. Черноухов Илья 2013 года рождения попал в тройку в абсолютном зачёте, а Смирнов Василий 2015 года рождения занял общее шестое место.

Новый рейтинг через некоторое время появится на сайте РШФ.

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