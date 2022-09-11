Результаты турнира «Всеволожское лето — 2022»

11.09.202211.09.2022 | alen49alen49 | Нет комментариев | 09:47

10 сентября во Всеволожске прошёл перенесённый турнир «Всеволожское лето — 2022», в котором приняло участие 25 человек. После летнего перерыва некоторые фавориты оказались не в форме. С результатом 6, 5 очков первое место занял Бугаев Гордей («Белый ферзь» Колтуши), на очко от него отстал Агафонов Евгений (Всеволожский ДДЮТ) и третье место поделили два участника Скобелев Иван («Дебют» Кудрово) и Абашев Владимир (Всеволожский ДДЮТ). На пол-очка Бухгольц оказался лучше чем у Ивана и это вывело его на третье место.

Среди девочек на первом месте Скобелина Валерия («Дебют» Кудрово), на втором Иванова Дарья («Олимп» Сертолово) и на третьем Сенчакова Варвара (Санкт-Петербург).

Среди младших мальчиков (2014 года рождения и младше) на первом месте Никитин Даниил (Chess Profi, Санкт-Петербург), на втором Абашев Павел (Всеволожский ДДЮТ) и на третьем Красюк Алексей («Шахматная мастерская Елены Сибилёвой» Санкт-Петербург». Алексей 2016 года рождения и он также отмечен, как самый юный участник турнира.

Я поздравляю всех игроков с началом сезона! Срочно набираем форму, впереди очень важный турнир — первенство области в г. Тихвине!

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