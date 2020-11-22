Результаты турнира «Всеволожский рапид — 2020»

22 ноября в Коворкинг-центре «Инвент» состоялся шахматный турнир «Всеволожский рапид — 2020» для игроков с рейтингом ниже 1100 . На старт вышло 46 игроков. Среди мальчиков на первом месте Рубанов Кирилл, на втором Кузьмич Кирилл и на третьем Пивоваров Олег. Среди девочек на первом месте Заис Александра, на втором Авсиевич Евдокия и на третьем Скобелина Валерия. Все эти ребята занимаются в шахматном клубе «Дебют» города Кудрово.

Среди детей в возрастной группе 2010-2011 годов рождения на первом месте Варавин Михаил из шахматного клуба «Белый ферзь» посёлка Колтуши, на втором месте Семёнов Иван («Дебют» г. Кудрово) и на третьем Долинин Богдан ( «Дебют» г. Кудрово).

В возрастной группе 2012 г. р. на первом месте Ларских Вероника, на втором Ольшанников Тимофей и на третьем Еремеева Анастасия. Все ребята из шахматного клуба «Дебют» Кудрово.

В возрастной группе 2013 г. р. на первом месте Кузьмин Денис («Белый ферзь» Колтуши»), на втором месте Степанов Демид ( «Дебют» г. Кудрово) и на третьем Понетайкин Глеб («Марс» Всеволожск).

Среди детей 2014-2015 г. р. на первом месте Павлова Таня (Кириши), на втором Смирнов Василий (СПб) и на третьем Ситников Иван («Белый ферзь» Колтуши).

Хочется отметить, что, хотя турнир и планировался, как турнир для начинающих игроков, конфликтных ситуаций совсем не было. Все игроки продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Шахматный клуб «Марс» города Всеволожска приглашает ребят 2013 года рождения и младше принять участие в Новогоднем турнире 12 декабря (суббота). Начало турнира в 14. 00 по адресу улица Межевая дом 21. Положение будет выложено чуть позже. Заявки можно подавать по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

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