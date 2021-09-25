Результаты турнира «Всеволожская осень — 2021». Турнир Б

25 сентября 2021 года в помещении ШШК «Марс» прошёл шахматный турнир «Всеволожская осень — 2021» для детей 2012 года рождения и младше.

Первое место в абсолютном зачёте занял Агафонов Евгений (ШШК «Марс» г. Всеволожска) на втором месте Абязов Демид (ШК «Нафаня» г. Кудрово) и на третьем месте Андриянов Мирон («Азбука детства» СПб).

Среди мальчиков 2013 г.р. на первом месте Зуев Николай (ШК «Нафаня» г. Кудрово), на втором месте Гудилин Богдан (ШК «Нафаня» г. Кудрово) и на третьем месте Морозов Дмитрий (ШК «Нафаня» г. Кудрово).

Среди девочек на первом месте Александрова Анастасия (ДДЮТ Всеволожского района), на втором месте Клочкова Мия (СПб) и на третьем месте Енькина Ксения (ШШК «Марс» г. Всеволожска).

Среди мальчиков 2014-2015 г. р. на первом месте Бугаев Гордей, на втором месте Карев Ян (ШШК «Марс» г. Всеволожска).

Всего в турнире приняло участие 16 человек.

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке

Новые российские рейтинги появятся на сайте через несколько дней.

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