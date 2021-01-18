Результаты турнира «Всеволожская зима — 2021»

16 января на улице был сильный мороз, 27 участников не побоялись приехать во Всеволожск, хотя предварительных заявок было значительно больше.

Первое место в абсолютном зачёте с результатом 7 из 7 заняла Александрова Анастасия — представительница Всеволожского ДДЮТ, на втором месте Пилехин Вячеслав из ШК «Интеллект» г. Сестрорецка и на третьем Паращенко Антон из ШК «Диалог» города Гатчина.

В номинации «Мальчики 2013 года рождения» на первом месте Паращенко Антон, на втором Антонов Савва («Диалог» Гатчина) и на третьем Татаркин Герман из Гимназии №56 города Санкт-Петербурга.

Среди девочек на 1 месте Александрова Анастасия, на втором Шестак Ангелина (ШКиДЦ Кировского района) и на третьем Павлова Татьяна (ШК «Гамбит» г. Кириши).

Среди детей не старше 2014 года рождения на первом месте Пилехин Вячеслав, на втором Головченко Платон (ШКиДЦ Кировского района) и на третьем Ефимов Никита (СКЦ им. Алехина г. Пушкина).

Итоговая таблица с обновлёнными рейтингами https://ratings.ruchess.ru/tournaments/83549

Турнир https://chess-results.com/Tnr542952.aspx?lan=11

Турнир получился интересный, много детей приехало из разных клубов и верхушка турнира имела внушительный, для своего возраста рейтинг. Молодцы ребята!

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