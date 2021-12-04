Результаты турнира «Всеволожская зима — 2021»

4 декабря в ШШК «Марс» города Всеволожска прошёл шахматный турнир «Всеволожская зима — 2021», в котором приняло участие 26 человек.

В абсолютном зачёте на первом месте Холоименко Юрий («Марс» Всеволожск), на втором месте Агафонов Евгений (ДДЮТ Всеволожск) и на третьем месте Ижорин Ярослав («Марс» Всеволожск).

За успешное выступление награждён также Бабкин Констатин («Дебют» Кудрово) с результатом 5, 5 очков.

На первом месте среди детей 2012 года рождения Горощеня Максим (ДДЮТ Всеволожск), на втором месте Поляков Тимофей (ДДЮТ Всеволожск).

На первом месте среди детей 2014 года рождения Логачёв Вячеслав («Дебют» Кудрово), на втором месте Карев Ян (ДДЮТ Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Ламберт Мелания («Дебют» Кудрово), а на втором Серазетдинова Ринетта («Пешки, вперёд!» Воейково).

В этот раз к нам в гости приехало много детей из ШК «Пешки, вперёд!» посёлков Воейково и Разметелево под руководством Семёновой Александры Владимировны. Очень интересно и приятно, что у нас во Всеволожском районе появился новый клуб. Надеемся, что им понравилось и они приедут к нам ещё.

Результаты всех участников можно посмотреть здесь

Новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте

Видеозапись на youtube

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