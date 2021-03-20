Результаты турнира «Всеволожская весна — 2021»

20 марта во Всеволожске состоялся детский шахматный турнир «Всеволожская весна -2021», в котором приняло участие 29 детей не старше 2013 года рождения.

В абсолютном зачёте на первом месте Черноухов Иван (ДДЮТ на Ленской), на втором месте Ситников Иван (Белый ферзь. Колтуши) и на третьем месте Иванов Михаил (Лицей 344 СПб).

В категории мальчики 2013 года рождения на первом месте Абязов Демид (Санкт-Петербург), на втором месте Васильев Кирилл (Санкт-Петербург) и на третьем месте Кузьмин Денис (Белый ферзь. Колтуши).

В категории мальчики 2014 года рождения на первом месте Яковлев Иван (Нафаня. Кудрово), на втором Бугаев Гордей (Белый ферзь. Колтуши) и на третьем месте Карев Ян (Марс. Всеволожск).

В категории мальчики 2015 года рождения на первом месте Мамиев Амир (ПГТ им. Морозова), на втором месте Лисин Максим (СПб) и на третьем Сидоров Кирилл (Белый ферзь. Колтуши).

Среди девочек на первом месте Кузьмина Жанна (Белый ферзь. Колтуши), на втором Ламберт Мелания (Дебют. Кудрово) и на третьем Севостьянова Ксения (Дебют. Кудрово).

Таблицу турнира можно посмотреть по ссылке

Обсчёт российского рейтинга появится через несколько дней на сайте

Трансляцию турнира можно посмотреть по ссылке на YouTube:

Отметили приход весны турниром «Всеволожская весна -2021»

Facebook Twitter Вконтакте Google+