Результаты турнира «Весенний подснежник — 2021»

27 марта во Всеволожске прошёл турнир «Весенний подснежник -2021», в котором приняло участие 14 человек.

На первом месте в абсолютном зачёте Носков Кирилл (Санкт-Петербург) с абсолютным результатом 7 из 7. На втором месте Луресов Роман (Санкт-Петербург) и на третьем месте Кувшинов Фёдор (Аничков Дворец).

Среди детей 2014-2012 годов рождения на первом месте Агафонов Евгений (Марс. Всеволожск), на втором месте Смирнов Максим (Санкт-Петербург) и на третьем Лотников Борис (Интеллект. Сестрорецк).

Среди детей находящихся на семейном обучении на первом месте Крутенко Варвара (Вертоград. Южный), на втором Йылмаз Ильяс (ДДЮТ. Всеволожск) и на третьем Штепа Василий (Петровская ладья. Петергоф).

Среди детей 2007-2011 года рождения на первом месте Еганян Тигран (Дебют. Кудрово). Более в этой категории детей, к сожалению, не было.

Таблицу с результатами всех детей можно посмотреть по ссылке

Обсчёт российского рейтинга появится чуть позже на сайте

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