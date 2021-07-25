Результаты турира «К Международному дню шахмат — 2021»

Важный для любого любителя шахмат праздник «Международный день шахмат» отметили 25 июля во Всеволожске. В турнире приняло участие 24 ребёнка.

В абсолютном зачёте на первом месте Крыжановская Вероника (Кудрово), на втором месте Тучков Валерий (Leschess, СПб) и на третьем Ижорин Ярослав («Марс» Всеволожск).

За успешное выступление награждён Холоименко Юрий («Марс», Всеволожск), набравший 5 очков.

Лучшие среди девочек: Попенкова Варвара («Дебют» Кудрово), на втором месте Макарова Алёна («Шахматное королевство», Гатчина) и на третьем Шелипанова Анастасия («Марс» Всеволожск).

Среди детей 2013 года рождения и младше на первом месте Коротков Степан (ШШ им. Тайманова, СПб), на втором месте Яковлев Иван («Нафаня» Кудрово) и на третьем месте Антонов Савва («Диалог», Гатчина).

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке

Обсчёт российского рейтинга можно посмотреть по ссылке

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