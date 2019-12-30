Результаты работы шахматного клуба «Марс» в 2019 году

30.12.201930.12.2019| alen49alen49| Нет комментариев

Уважаемые члены клуба «Марс», поздравляю вас и ваших родителей с окончанием 2019 календарного года и предлагаю вашему вниманию небольшой отчёт по спортивным достижениям прошедшего календарного года. Желаю в 2020 году улучшить свои показатели!

Спортивные результаты членов шахматно-шашечного клуба «Марс» Всеволожского Дома Культуры по состоянию на 1.01.2020 г.

ФИО Год рождения ИД Количество сыгранных турниров (за спортивную карьеру) по данным РШФ Рейтинг на 1.01.2020
1 Иванов Никита 2010 126936 30 1357
2 Ижорин Ярослав 2008 68158 33 1236
3 Холоименко Юрий 2007 95974 7 1230
4 Абашев Владимир 2012 226176 10 1201
5 Остапенко Андрей 2008 214047 11 1169
6 Романов Ярослав 2011 237547 7 1156
7 Тедорадзе Николас 2011 224906 6 1082
8 Гордеев Артем 2009 95969 2 1046
9 Никитин Дима 2007 138462 5 1045
10 Магомедмирзоев Расул 2011 168387 5 1010
11 Агафонов Евгений 2012 296492 2 1000
12 Андреева Екатерина 2007 114455 8 1000
13 Иванов Платон 2012 248911 3 1000
14 Кутюмов Владислав 2012 283077 1 1000
15 Чабан Александра 2012 296498 2 1000

Остальные не участвовали в турнирах.

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