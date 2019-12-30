Результаты работы шахматного клуба «Марс» в 2019 году

Уважаемые члены клуба «Марс», поздравляю вас и ваших родителей с окончанием 2019 календарного года и предлагаю вашему вниманию небольшой отчёт по спортивным достижениям прошедшего календарного года. Желаю в 2020 году улучшить свои показатели!
Спортивные результаты членов шахматно-шашечного клуба «Марс» Всеволожского Дома Культуры по состоянию на 1.01.2020 г.
|№
|ФИО
|Год рождения
|ИД
|Количество сыгранных турниров (за спортивную карьеру) по данным РШФ
|Рейтинг на 1.01.2020
|1
|Иванов Никита
|2010
|126936
|30
|1357
|2
|Ижорин Ярослав
|2008
|68158
|33
|1236
|3
|Холоименко Юрий
|2007
|95974
|7
|1230
|4
|Абашев Владимир
|2012
|226176
|10
|1201
|5
|Остапенко Андрей
|2008
|214047
|11
|1169
|6
|Романов Ярослав
|2011
|237547
|7
|1156
|7
|Тедорадзе Николас
|2011
|224906
|6
|1082
|8
|Гордеев Артем
|2009
|95969
|2
|1046
|9
|Никитин Дима
|2007
|138462
|5
|1045
|10
|Магомедмирзоев Расул
|2011
|168387
|5
|1010
|11
|Агафонов Евгений
|2012
|296492
|2
|1000
|12
|Андреева Екатерина
|2007
|114455
|8
|1000
|13
|Иванов Платон
|2012
|248911
|3
|1000
|14
|Кутюмов Владислав
|2012
|283077
|1
|1000
|15
|Чабан Александра
|2012
|296498
|2
|1000
Остальные не участвовали в турнирах.