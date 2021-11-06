Результаты Открытого фестиваля интеллектуальных игр «Шахматы с Гроссмейстером — 2021»

6 ноября, как и планировалось состоялся фестиваль интеллектуальных игр «Шахматы с Гроссмейстером». По причине локдауна мероприятие прошло в он-лайн формате и не обошлось без накладок. Надеюсь, что в следующий раз или не будет локдауна или скажется опыт приобретённый сегодня.

Начнём с турнира по шашкам. В турнире приняло участие 38 человек. Турнир прошёл на сайте. Итоги подводились отдельно по разным номинациям и результаты таковы: на первом месте среди мужчин Саршаев Мажит (Мурино Всеволожского района), на втором месте Мишин Данила (Санкт-Петербург), на третьем месте Малинин Гиоргий (Санкт-Петербург). Среди женщин на первом месте Смирнова Людмила (Санкт-Петербург), на втором Филаретова Василиса (Санкт-Петербург) и на третьем Чалова Таисия (Санкт-Петербург). Среди детей 2006-2011 года рождения на первом месте Шаныгин Ярослав, на втором Любимов Кирилл и на третьем Дэй Дэниел (все из Санкт-Петербурга). Среди детей 2012-2015 года рождения на первом месте Костяев Геннадий, на втором Петров Игорь и на третьем Соловьёва Ангелина (все Санкт-Петербург).

Турнир по шахматам прошёл на сайте и в нём приняло участие 104 человека. Сенсационный результат показала Варвара Петрова из Санкт-Петербурга, заняв первое место с результатом 11 из 11. Но так как был отдельный зачёт у мужчин и женщин на первом месте среди мужчин Толкачёв Владимир (Колтуши), на втором месте Верхвод Богдан (Санкт-Петербург) и на третьем Филимонов Виктор (Сертолово). Среди женщин на первом месте уже упомянутая Варвара Петрова, на втором Варвара Попенкова (Кудрово) и на третьем Виктория Ли (Кудрово).

Среди детей не старше 2006 года рождения на первом месте Фёдор Мельников (Санкт-Петербург), на втором Георгий Рахманов (Санкт-Петербург) и на третьем Ламберт Марк (Кудрово).

Среди ветеранов на первом месте Владимир Прудей (Колтуши).

Так как ветеранов было мало, то их призы присуждены детям 2012 года рождения и младше. Это Антипов Фёдор (Санкт-Петербург) и Малинин Глеб (Сланцы).

Из-за того что Skype не предназначен для конференций такого большого масштаба, не все желающие смогли прослушать лекцию Сергея Иванова. К счастью, удалось сделать запись лекции и почти полностью сеанса одновременной игры.

Сеанс одновременной игры был испорчен тем обстоятельством, что было мало времени выставлено сеансёру. В результате он закончился с подавляющим счётом в пользу детей. В тринадцати партиях у сеансёра практически одновременно закончилось время.

Я понимаю что все с нетерпением ждут обещанных призов, но надо дождаться окончания локдауна и награда неприменно найдёт своих героев.

Просьба проверить результаты. Дело в том, что инфо у многих заполнено не полностью + некоторые всё же постеснялись назвать своё истинное имя. Если у вас есть какие — то сомнения в результатах — сообщите мне, я всё проверю.

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