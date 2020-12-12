Результаты Новогоднего турнира 2020

12 декабря состоялся Новогодний турнир по шахматам среди детей 2013 года рождения и младше. На старт вышло 29 юных шахматиста.

Первом месте среди мальчиков с результатом 7 из 7 Баев Максим, на втором Абязов Демид и на третьем Гудилин Богдан. Все три победителя из шахматного клуба «Нафаня» (Кудрово).

На первом месте среди девочек Мокеева Любовь из СКЦ им. Алёхина г. Пушкина, на втором месте Трумпе Екатерина из клуба «Нафаня» (Кудрово) и на третьем месте Мокеева Варвара из СКЦ им. Алёхина г. Пушкина.

В третьей наградной номинации (дети 2014 года рождения и младше) на первом месте Хлусов Ярослав, на втором Березин Артур, оба мальчика из ШК «Нафаня» (Кудрово) и на третьем Павлова Татьяна ШК «Гамбит» Кириши.

Турнир получился сильный и интересный, с хорошим представительством от различных клубов. Ребята показали высокий уровень игры и знаний правил игры в шахматы.

Результаты турнира можно посмотреть по ссылке https://chess-results.com/tnr543049.aspx?lan=11&art=2&rd=7

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