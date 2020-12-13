Результаты «Белой ладьи — 2020»

13 декабря в помещении Коворкинг-центра «Инвент» прошли районные соревнования среди школ Всеволожского района. На этот раз играли команда на команду с личным зачётом на каждой доске.

Первое место заняла команда Кудровской ЦО №1 в составе: Буга Владислав, Кораблёв Максим, Ламберт Марк и Попенкова Варвара. На втором месте в командном зачёте Сертоловская МОУ СОШ №1 в составе: Филимонов Виктор, Ничипорец Олег, Шишлов Александр и Лытасова Катерина.

На третьем месте в командном зачёте второй состав Кудровской ЦО №1 в составе: Порфирьев Андрей, Сидоров Даниил, Бабенков Фёдор и Ли Виктория.

Первую доску среди мальчиков выиграл Филимонов Виктор, на втором месте Смирнов Марк и на третьем месте Симаков Вадим.

На второй доске на первом месте Кораблёв Максим, на втором Ничипорец Олег и на третьем Ягодин Алексей.

На третьей доске на первом месте Ламберт Марк, на втором Бабенков Фёдор и на третьем Шишлов Александр.

Среди девочек на первом месте Попенкова Варвара, на втором Ли Виктория и на третьем месте Бычкова Варвара.

Турнир доступен по ссылке http://chess-results.com/tnr543511.aspx?lan=11&art=63

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