Регламент турнира «Дорога жизни — 2022» изменён

Обратите внимание на важные объявления по-поводу турнира:
- Чтобы зайти в ЦКД взрослым необходимо показать куар-код. Все участники и родители должны быть в масках.
- В связи с ограничением по количеству мест, приём заявок в турнир B (дети 2014 и младше) закрыт.
- Контроль в турнире B (дети 2014 и младше) изменён на 10+5 (по Бронштейну), длина дистанции 7 туров. Начало турнира в 15.00.
- Дети 2006-2013 года рождения играют в турнире А со взрослыми с отдельным зачётом с контролем 3+2. Дистанция 11 туров. Начало турнира А в 11. 00.