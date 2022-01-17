Регламент турнира «Дорога жизни — 2022» изменён

17.01.202217.01.2022| alen49alen49| Нет комментариев

Обратите внимание на важные объявления по-поводу турнира:

  1. Чтобы зайти в ЦКД взрослым необходимо показать куар-код. Все участники и родители должны быть в масках.
  2. В связи с ограничением по количеству мест, приём заявок в турнир B (дети 2014 и младше) закрыт.
  3. Контроль в турнире B (дети 2014 и младше) изменён на 10+5 (по Бронштейну), длина дистанции 7 туров. Начало турнира в 15.00.
  4. Дети 2006-2013 года рождения играют в турнире А со взрослыми с отдельным зачётом с контролем 3+2. Дистанция 11 туров. Начало турнира А в 11. 00.

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