| alen49 |

Регистрация на Семейный 2019

Начата регистрация на Семейный 2019 http://chess-results.com/Tnr478704.aspx?lan=11

Положение вывешено ниже. Добавлю некоторые пояснения к системе проведения. Турнир будет проходить по швейцарской системе. Игра команда на команду. В зачёт идёт победа в матче одно очко, ничья пол очка и поражение ноль. В таблицу записывается ФИО ребёнка. Дополнительные показатели: 1. личная встреча 2. количество побед 3. Бухгольц и т. д. по умолчанию программы Swiss Manadger

Личные результаты, к сожалению на компьютере не просчитать, но по многочисленным просьбам в прошлом году я их добавила. Считать будем вручную на бумажке. Первый показатель количество очков. Второй показатель личная встреча. Третий показатель Бухгольц и четвёртый усечённый Бухгольц. Когда будете сообщать результат команды нужно будет сообщать результат каждого участника.

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