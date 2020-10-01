Расписание занятий на 2020-2021 год

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, количество занятий в этом году сокращено. Занятия проходят на базе детского клуба «Талантория» по адресу улица Межевая, дом 21 по воскресеньям в режиме шахматного клуба. Группа начинающих с нуля с 11.00 до 11. 45. Группа продолжающих, курс «Эндшпиль» с 12. 00 до 12. 45. Группа продолжающих, курс «Дебют» с 13. 00 до 13. 45. Оплата по занятиям, стоимость одного занятия 300 рублей. Занятие включает в себя плановую лекцию и игровую практику. Пропуски в занятиях необходимо компенсировать самостоятельной работой по учебникам и рабочим тетрадям дома.

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