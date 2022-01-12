Начинается регистрация на районный шахматный турнир «Дорога жизни — 2022». Турнир состоится 29 января 2022 года по адресу: г. Всеволожск, Московская ул., дом 6. Как добраться: автобус 531 от метро Ладожская или от ЦРБ до мкрн. Южный или маршрутка №4 от станции Всеволожская до мкрн. Южный.

Очная регистрация взрослых участников c 10.30 до 11.00. Начало турнира А в 11.00.

Очная регистрация детей: c 14.30 до 15.00. Начало турнира B в 15.00.

Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна.

Подача заявок по электронному адресу alen49@yandex.ru главному судье соревнований Быстряковой Елене Витальевне. В заявке нужно указать: турнир в котором планируется участвовать, фимилию, имя, отчество, полную дату рождения, идентификационный номер (при наличии), рейтинг по блицу и представительство участника (клуб или место жительства).

Стартовый список турнира B

Подробности в Положении:

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