План турниров на октябрь-ноябрь

Шахматно-шашечный клуб «Марс» приглашает на турниры в октябре-ноябре. Турниры проходят по субботам по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21 (вход со стороны Лицея номер 1 под баннер «Театральная студия «Метаморфозы»). Начало турниров в 14.00. Стартовый взнос 600 рублей.

9 октября Темпо-турнир «День рождения Винни-Пуха — 2021» для детей не старше 2010 года рождения

23 октября Темпо-турнир «Всероссийский день лицеиста — 2021» для детей не старше 2006 года рождения

20 ноября Темпо-турнир «Всемирный день ребенка — 2021» для детей не старше 2014 года рождения

О начале регистрации будет объявлено за две недели до начала турнира. Возможны изменения.

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