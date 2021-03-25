План мероприятий на май

15 мая «Фестиваль интеллектуальных игр». В программе фестиваля

Турнир А «Шахматы» Блиц-турнир, 11 туров с контролем 5+2, с обсчётом российского рейтинга и присвоением разрядов по шахматам. Опен. Допускаются взрослые, ветераны и дети 2012 года рождения и старше. Турнир без взносов.

Турнир Б «Шашки». Блиц-турнир, 9 туров с контролем 5+2, с присвоением разрядов по шашкам. Опен. Допускаются все желающие. Турнир без взносов.

22 мая приглашает детский садик «Mother Goose House» детей не старше 2013 года рождения по адресу г. Всеволожск, Христиновский проспект дом 55. Турнир с обсчётом российского рейтинга. Стартовый взнос 200 рублей.

29 мая «Закрытие сезона» на Межевой, дом 21. Стартовый взнос 600 (500) рублей. Приглашаются дети 2005 года рождения и младше.

Положения появяться позже после уточнения места и времени проведения, но желающие поучаствовать в турнирах — запланируйте себе эти даты.

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