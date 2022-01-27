Перенос турнира «Дорога жизни — 2022» в онлайн-формат!!!

Намеченный на 29 января турнир в Южном перенесён в онлайн-формат. Ссылки на турнир А и турнир B появятся сегодня вечером. Их можно будет получить или у тренера или по электронному адресу alen49@yandex.ru. Регламент сохранён. Турниры состоятся на платформе lichess.org.

У кого нет аккаунта на lichess.org, его нужно создать. В инфо участника обязательно должно быть указано ФИО, полная дата рождения и представительство участника. При регистрации в турнире нужно вступить в команду «Турниры». Участники с незаполненными инфо при подведении итогов учитываться не будут.

В конкурсе могут участвовать только игроки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Остальные играют вне конкурса.

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